Sonnenschein für Besucher des Kirchentages in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - Besucher des Kirchentages in Dortmund können sich auf sommerliches Wetter mit Sonnenschein freuen. Am Freitag ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bereits heiter bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 23 Grad. Lediglich vereinzelt könne es noch zu Regen kommen. Zum Wochenende hin wird es noch sommerlicher. «Die Sonnenscheindauer nimmt mit jedem Tag mehr zu», so ein Meteorologe des DWD.