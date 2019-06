Museum Folkwang widmet Herkunftsforschung eigenen Raum

Essen (dpa/lnw) - In seiner neuen Dauerausstellung richtet das Museum Folkwang in Essen besonderes Augenmerk auf die seit vielen Jahren betriebene Herkunftsforschung. Das Museum widmet ihr erstmals einen eigenen Raum. Darin geht es etwa um die Fragen: Was ist Provenienzforschung? Was sind ihre Themen? Was steckt hinter den Stichworten NS-Raubkunst und Kolonialismusdebatte?

