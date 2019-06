«Fridays For Future» in Aachen: Bis zu 20 000 Teilnehmer

Aachen (dpa) - Die Protestbewegung «Fridays For Future» will mit einer großen Kundgebung im Dreiländereck Deutschland, Belgien und Niederlande darauf aufmerksam machen, dass Klimaschutz eine globale Aufgabe ist. Bis zu 20 000 Teilnehmer aus 16 Nationen werden nach Angaben der Bewegung heute in Aachen für mehr Anstrengungen im Klimaschutz auf die Straße gehen. Nach einem Sternenmarsch soll es eine zentrale Kundgebung vor dem Fußballstadion Aachener Tivoli geben.