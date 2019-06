Siegen (dpa/lnw) - Nach tödlichen Messerstichen gegen einen 47 Jahre alten Mann in Siegen ermitteln die Behörden weiter die Hintergründe der Tat von Donnerstag. Als Tatverdächtiger gilt ein 15-Jähriger - möglicherweise ein Bekannter des Sohnes des Opfers. «Wir gehen davon aus, dass der Sohn des Getöteten und der Tatverdächtige sich kennen», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Siegen am Freitag auf Anfrage. Zuerst hatte die WAZ über den Zusammenhang berichtet.

Zwischen dem Jugendlichen und dem 47-Jährigen war es den Ermittlungen zufolge am Donnerstag zu einem verbalen Streit an einer Bushaltestelle in Siegen gekommen. Worum es dabei ging, wurde zunächst nicht bekannt. Plötzlich soll der 15-Jährige ein Messer gezogen und den Mann mehrfach in den Oberkörper gestochen haben. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er am Abend an den Folgen starb.

Polizisten nahmen den Jugendlichen, der nach dem Angriff zunächst geflüchtet war, wenig später fest. Am Freitag befand er sich im Gewahrsam der Polizei, wie es hieß. Vermutlich werde er einem Haftrichter vorgeführt, sagte der Staatsanwalt. Die Tat wird als Tötungsdelikt gewertet. Eine Mordkommission ermittelt.