Brennender Eiswagen in Hagen: Kripo ermittelt

Ob es eine Verbindung zu mehreren angezündeten Eiswagen im benachbarten Ennepe-Ruhr-Kreis gebe, werde derzeit überprüft. «Die Kollegen tauschen sich mit der zuständigen Polizei in Bochum aus», sagte ein Sprecher. In Witten waren im Mai zwei Eiswagen in Flammen aufgegangen. Dort war das Ergebnis der Ermittlungen Brandstiftung.