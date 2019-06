Die Vorgeschichte ist laut den Ermittlern kompliziert: So hatte sich auf dem Spielplatz offenbar zunächst die Schwester der 18-Jährigen mit der Schwester der 30-Jährigen gestritten. Die 18-Jährige ging dazwischen, dann löste sich die Situation zunächst auf. Gegen 20.00 Uhr tauchte dann die 30-Jährige bei der 18-Jährigen auf. «Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung» habe dann die ältere Frau der jüngeren Frau mit einem Messer in die Seite gestochen, so die Polizei. Die 18-Jährige sei dadurch schwer verletzt worden. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden.

Kurz nach dem Angriff habe die 30-Jährige dann bei der Polizei angerufen und alles gestanden. Sie sei vorläufig festgenommen und dann wieder frei gelassen worden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen weiter.