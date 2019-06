Züge bei Bielefeld beworfen: Scheibe am ICE zerstört

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach einem Wurf mit einem Stein oder einer Flasche auf einen ICE bei Bielefeld musste der Zug am Freitagmorgen am Bahnhof Gütersloh stoppen. Nach Angaben der Bundespolizei flog der harte Gegenstand bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof in Bielefeld um 8.47 Uhr vermutlich aus einem Haus auf den hinteren Zugteil. Dabei wurde eine Seitenscheibe zerstört. Mehrere Zeitungen hatten über den Vorfall berichtet.