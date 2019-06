Eilantrag gegen Polizeisperrung des Bahnhof Viersen

Viersen/Aachen (dpa/lnw) - Per Eilantrag beim Verwaltungsgericht Aachen wollen Demonstranten erreichen, dass die Polizei die Sperrung des Bahnhofs Viersen aufhebt. Die beiden Antragsteller befänden sich nach Aussage ihres Prozessbevollmächtigten an dem Bahnhof und wollten von dort nach Aachen zur Großdemonstration Fridays for Future reisen. Das Verwaltungsgericht Aachen will nach Auskunft eines Sprechers kurzfristig am Freitag über diesen Eilantrag entscheiden.

Von dpa