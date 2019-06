DWD erwartet Juni-Hitzerekord in NRW

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen könnte laut einer DWD-Prognose in den kommenden Tagen ein Hitzerekord für den Juni aufgestellt werden. Vom Wochenende bis zur Wochenmitte kletterten die Temperaturen täglich ein Stück höher. Für Mittwoch werden Werte von 38 Grad Celsius erwartet, wie Ines von Hollen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte. Der Hitzerekord für einen Juni liege für NRW bei 37,9 Grad. Diese Temperatur sei am 27. Juni 1947 in Köln-Stammheim und in Bonn gemessen worden. «Einige Wetterstationen werden diesen Wert vermutlich erreichen oder übertreffen», sagte die Meteorologin.

Von dpa