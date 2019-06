Deutsche Florettfechterinnen verlieren EM-Gefecht um Bronze

Düsseldorf (dpa) - Die deutschen Florettfechterinnen haben das Bronzegefecht bei den Europameisterschaften in Düsseldorf gegen den entthronten Titelverteidiger Italien mit 36:45 verloren. Die Werbacherinnen Carolin Golubytskyi, Anne Sauer und Leonie Ebert sowie Eva Hampel aus Tauberbischofsheim belegten damit wie vor einem Jahr in Novi Sad am Ende Platz vier. Das Degenquartett mit Lukas Bellmann aus Leverkusen, den Offenbachern Nikolaus Bodoczi und Richard Schmidt sowie Stephan Hein aus Heidenheim wurde Siebter.

Von dpa