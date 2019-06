Demirci: «Teil meines Lebens wurde mir weggenommen»

Köln (dpa/lnw) - Der in der Türkei angeklagte Sozialarbeiter Adil Demirci will in seiner Heimatstadt Köln nun möglichst schnell in den Alltag zurückfinden. «Ich bin sehr erschöpft von der Zeit in der Türkei», sagte er am Freitag in Köln. «Ein Teil meines Lebens wurde mir weggenommen.» Gegen Demirci läuft in der Türkei ein Prozess wegen Terrorvorwürfen. Nach rund zehn Monaten Untersuchungshaft und anschließender viermonatiger Ausreisesperre durfte er am Montag wegen des Todes seiner Mutter das Land verlassen.

