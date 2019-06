Künstler bieten Brauerei umstrittenes Spritzen-Kunstwerk an

Die bekannte Originalwerbung hängt an einem Haus am Kölner Rudolfplatz: Dort ist abwechselnd zu sehen, wie ein Mann («Er trinkt») beziehungsweise eine Frau («Sie trinkt») ein Kölschglas heben. Die Wiener Künstler Alexandra Berlinger und Martin Wagner hatten die Reklame für das in Köln, Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr stattfindende Theaterfestival in deutlich abgewandelter Form nachgebaut. Zu sehen sind abwechselnd ein Mann und eine Frau, die sich eine Spritze setzen sowie der Schriftzug «Sie spritzt»/«Er spritzt». Die Brauerei hatte rechtliche Schritte angekündigt.

Die Künstler wollten auf die Verdrängung der Drogenabhängigen aufmerksam machen, die seit Jahren am Neumarkt verkehren. Den Wert ihrer Arbeit setzten sie bei 80 000 Euro an. Zu einer Stellungnahme über das Verkaufsangebot war Reissdorf am Freitag zunächst nicht zu erreichen.