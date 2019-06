Altenas Bürgermeister hält wenig von Personenschutz

Hollstein ist unter den Politikern, die am Dienstag eine Morddrohung per Email erhalten hatten. Nach früheren Angaben hatte Hollstein in der Vergangenheit mehrfach Morddrohungen erhalten.

Der Kommunalpolitiker war im November 2017 von einem Mann mit einem Messer attackiert worden. Der Angreifer hatte Hollstein zufolge gesagt: «Ich steche dich ab. Du lässt mich verdursten, aber holst 200 Ausländer in die Stadt.» Hollstein ist bekannt für sein Engagement für Flüchtlinge. Der Täter erhielt eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Ausdrücklich hatte das Gericht die Tat nicht als politisches Attentat gewertet.