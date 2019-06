Ein Totalschaden zum Geburtstag: Auto geht in Flammen auf

Euskirchen (dpa/lnw) - Dieses Geschenk wird eine Frau aus Euskirchen wohl so schnell nicht vergessen. Ihr Freund hatte für die 50-Jährige ein gebrauchtes Auto zum Geburtstag ausgesucht. Die Frau holte den Wagen in Essen ab. Als sie das Auto allerdings zurück in Euskirchen einparken wollte und den Rückwärtsgang einlegte, begann es aus der Motorhaube zu qualmen. In der Folge fing das gesamte Auto Feuer, das die Feuerwehr löschen konnte. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ist von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen. Eine Brandursache konnte nach Angaben der Polizei vor Ort nach dem Vorfall am Mittwoch nicht ermittelt werden.

Von dpa