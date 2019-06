Altbundespräsident Köhler wirbt für Partnerschaft mit Afrika

Dortmund (dpa) - Altbundespräsident Horst Köhler hat auf dem Kirchentag in Dortmund für Afrika als «strategischen Partner für Europa» und einen optimistischen Blick auf die afrikanische Entwicklungsfähigkeit geworben. Das Verhältnis Europas zum Nachbarkontinent sei noch immer geprägt von «jahrhundertelangem Rassismus und jahrzehntelangem Afropessimismus so vorgeprägt, dass wir den herrschenden Bedrohungs- und Schreckensszenarien nichts entgegenzusetzen haben», sagte der profilierte Afrikakenner am Freitag in einem Vortrag.

Von dpa