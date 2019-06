Mascolo: US-Internetfirmen bedrohen die Demokratie

Dortmund (dpa) - Der renommierte Journalist Georg Mascolo schreibt US-Internetgiganten wie Facebook eine Mitschuld dafür zu, dass sich auch in Deutschland immer mehr Menschen von Fake News beeinflussen lassen. Das Geschäftsmodell von Facebook sei es, bei seinen Nutzern gezielt auf Emotionalisierung zu setzen. Der Konzern registriere durch das Verhalten des Einzelnen, wofür sich ein Mensch interessiere, was er anschaue und kommentiere, sagte der Ex-«Spiegel»-Chefredakteur und jetzige Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und «Süddeutscher Zeitung» am Freitag beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund. «Kurz gesagt: Wenn Sie sich für Müll interessieren, wird Ihnen auch verlässlich immer mehr Müll zugestellt.» Dadurch würden diese Menschen auf den großen sozialen Plattformen automatisch von mäßigenden Einflüssen abgeschnitten, «von anderen Meinungen und vielleicht auch von der Wahrheit».

Von dpa