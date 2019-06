Übernahme-Angebot für Metro

Grünwald/Düsseldorf (dpa) - Für den Düsseldorfer Handelskonzern Metro gibt es ein Übernahmeangebot tschechischer Investoren. Die EP Global Commerce VI GmbH veröffentlichte am Freitagabend in Grünwald ein Angebot zur Übernahme sämtlicher Stamm- und Vorzugsaktien des Konzerns. Für die Stammaktien bietet EP 16,00 Euro und für die Vorzüge 13,80 Euro. EP Commerce hatte im August 2018 in einem ersten Schritt 7,3 Prozent der Stammaktien der Metro vom Familienkonzern Haniel gekauft.

Von dpa