Hitzewelle: Stadt Dortmund schließt Tierheim für drei Tage

Dortmund (dpa/lnw) - Die Stadt Dortmund schließt ihr Tierheim wegen der Hitzewelle in der kommenden Woche für drei Tage - von Dienstag bis Donnerstag. Für die Tiere seien die öffentlichen Besuchszeiten oftmals besonders aufregend, hieß es in einer Mitteilung. Diese zusätzliche Belastung will das Tierheim nun vermeiden. Freitag ist regulär geschlossen. Am Samstag, 29. Juni, ist das Tierheim wieder normal geöffnet. Die Stadt betonte, dass Fundtiere von ihren Eigentümern weiterhin täglich abgeholt werden können.

Von dpa