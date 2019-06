Viersen (dpa/lnw) - Die Polizei hat am Samstagmorgen für etwa zwei Stunden den Bahnverkehr eingeschränkt, um die Anreise von Braunkohle-Gegnern zum Rheinischen Revier zu verhindern. Laut einer Polizeisprecherin hielten in Viersen am Samstagmorgen zwischen 7.40 Uhr und 9.35 Uhr keine Züge, die Richtung Mönchengladbach fuhren.

Von dpa