Merkel spricht sich gegen internationale Alleingänge aus

Dortmund (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich beim Evangelischen Kirchentag gegen Alleingänge in der internationalen Politik ausgesprochen. «Misstrauen wird mancherorts gar zur Regierungspolitik erklärt», kritisierte die CDU-Politikerin am Samstag in Dortmund. Sie setze auf gemeinsames Handeln, sagte Merkel. «Ohne Vertrauen als Grundlage kann internationale Politik nicht gelingen.»

