Deutsche Säbelfechter im EM-Halbfinale gegen Italien

Düsseldorf (dpa) - Die deutschen Säbelfechter haben am letzten Tag der Europameisterschaften in Düsseldorf mit einem 45:40-Sieg gegen Frankreich die Vorschlussrunde erreicht. Gegner im Kampf um das Finale ist am Samstagnachmittag der EM- und WM-Zweite Italien. Zum deutschen Quartett gehören mit den Dormagenern Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner sowie Björn Hübner aus Werbach. Im Wettbewerb der Degendamen verpasste Deutschland beim 43:45 im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Frankreich eine Überraschung und musste in die Runde um die Plätze fünf bis acht.

Von dpa