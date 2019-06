Wulff auf Kirchentag: Islam gehört zu Deutschland

Dortmund (dpa) - Deutschland verträgt nach Worten des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff «eine ganze Menge» unterschiedliche Religionen, sofern sich die Gläubigen an feste Regeln halten. Das sei allen voran das Grundgesetz, das die Scharia - das islamische Recht - ausschließe, sagte Wulff am Samstag beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Die Säulen des Islams - etwa das Fasten im Ramadan oder das Beten fünfmal am Tag - vertrage sich «mit unserer Gesellschaft sehr gut».

Von dpa