Kirchentag meldet 121 000 Teilnehmer in Dortmund

Dortmund (dpa) - Am Evangelischen Kirchentag in Dortmund haben nach Angaben der Organisatoren 121 000 Menschen - und damit etwas mehr als zunächst prognostiziert - teilgenommen. Darunter seien rund 80 000 Dauerteilnehmer und 41 000 Tagesteilnehmer gewesen, sagte der Finanzchef des Protestantentreffens, Stephan Menzel, am Samstag, einen Tag vor dem Schlussgottesdienst der Großveranstaltung.