Die betagte Dame war von einem Maskierten in ihrer Wohnung überfallen, geschlagen und gefesselt worden. Der damals noch Unbekannte floh mit der Geldbörse der Frau. Zeugenhinweise führten zu dem 39-Jährigen aus Bremen, dessen DNA man auch an dem Seil fand, mit dem das Opfer gefesselt worden war. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei am Freitag in seiner Heimat festgenommen. Er hat demnach schon ein Geständnis abgelegt. Das Geld habe er für Drogen gebraucht.