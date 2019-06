Versuchte Gefangenenbefreiung bei Klima-Demo

Die von der Polizei in Gewahrsam genommen Demonstranten werden laut Polizei bei derartigen Demonstrationen in einer «bestimmten Örtlichkeit» festgehalten. Bei der Feststellung der Personalien sei es den Angaben zufolge zu den versuchten Gefangenenbefreiungen gekommen. Dies sei eine Straftat, das Eindringen in den Tagebau Hausfriedensbruch, dazu komme Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

In den Tagebau Garzweiler waren zuvor nach Polizeiangaben mehrere Hundert Aktivisten des Bündnisses «Ende Gelände» gestürmt. Dabei sind laut einer am Samstagabend veröffentlichten Zwischenbilanz acht Polizistinnen und Polizisten verletzt worden. Am frühen Abend haben die Einsatzkräfte laut Polizei mit der Räumung des Tagebaus begonnen.