Kirchentag mahnt Mut und Haltung an: Finale im Stadion

Dortmund (dpa) - Kirchentagspräsident Hans Leyendecker hat zum Abschluss des fünftägigen Glaubenfests in Dortmund zu Mut und Zivilcourage aufgerufen. «Wir alle können etwas tun und uns mit unserem Vertrauen Spaltern und Hetzern entgegenstellen», sagte er am Sonntag beim Schlussgottesdienst des 37. Evangelischen Kirchentags in der Arena des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Angesichts von Elend und Ungerechtigkeiten in der Welt betonte Leyendecker: «Klar ist: Wir müssen handeln, Haltung zeigen, Mut haben, uns was trauen. Nur zusammen und mit Gottvertrauen können wir eintreten für Menschenwürde.»

