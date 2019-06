Ökolandbau in NRW legt leicht zu

Berlin (dpa/lnw) - Der Ökolandbau in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr leicht zulegt. Der Anteil an der gesamten Agrarfläche stieg bis Ende 2018 auf 5,9 Prozent, wie aus einem Bericht des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervorgeht. Ende 2017 lag dieser Wert noch bei 5,7 Prozent. Nach ökologischen Vorgaben wirtschaften jetzt 2161 Betriebe, dass sind 7 Prozent aller Landwirte in NRW. Im Jahr zuvor waren es noch 2071. NRW liegt damit im Bundesvergleich auf den hinteren Plätzen.