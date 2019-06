Hausbewohner riechen Brand nichtm: Aber die Polizei

Emmerich (dpa/lnw) - Da haben die Ordnungshüter eine gute Nase bewiesen: Zwei Polizisten haben in Emmerich am Niederrhein einen Brand in einem Wohnhaus gerochen, von dem die Bewohner noch nichts mitbekommen hatten. Die Beamtin und der Beamte schauten wegen des brenzligen Geruchs in der Nachbarschaft der Polizeiwache nach dem Rechten - und entdeckten direkt gegenüber Rauch im Dachgeschoss.

