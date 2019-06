Schwerer Unfall mit E-Scooter: Polizei sucht Autofahrer

Bad Lippspringe (dpa/lnw) - Nach dem schweren Unfall mit einem E-Scooter in Bad Lippspringe sucht die Polizei weiter nach dem Verursacher, einem unbekannten Autofahrer. Der Autofahrer war am Sonntag abgebogen und hatte den 65 Jahre alten Fahrer des E-Tretrollers dadurch zu einer scharfen Bremsung gezwungen, sagte ein Polizeisprecher. Danach sei der Autofahrer davongefahren. Der E-Scooter-Fahrer stürzte bei der Vollbremsung. Trotz eines Schutzhelmes erlitt er lebensgefährliche Kopfverletzungen. Sein Zustand sei unverändert, sagte der Sprecher am Montag.

Von dpa