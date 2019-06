Kinder zündeln auf Spielplatz: schwere Verbrennungen

Menden (dpa/lnw) - Zwei zehn und elf Jahre alte Jungen haben sich in Menden (Sauerland) schwere Verbrennungen zugezogen, als sie auf einem Spielplatz mit Feuer und einer brennbaren Flüssigkeit hantierten. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden am Podest einer Rutsche die unbekannte Flüssigkeit verteilt und angezündet. Dabei fingen ihre Hosen Feuer. «Zeugen hörten um 16.10 Uhr die Schreie der Jungen», so die Polizei. Als die Erwachsenen dazu kamen, seien die Flammen bereits erloschen gewesen, die Hosen der Kinder aber fast komplett verbrannt. «Die Zeugen trugen die Kinder zum nächsten Wohnhaus. Dort konnten die Zeugen sie in einem Badezimmer mit kaltem Wasser abduschen», teilte die Polizei am Montag mit. Laut einem Sprecher kamen die Kinder mit schweren Verbrennungen an den Beinen in ein Krankenhaus.

Von dpa