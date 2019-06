Aufsteiger Paderborn will weiter «Vollgasfußball» bieten

Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn will als Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga an seiner offensive Spielweise festhalten und sich keinesfalls gegen die kommenden großen Clubs verstecken. «Offenes Visier, Feuer frei!», kündigte Paderborns Trainer Steffen Baumgart im Interview mit dem «Kicker» (Montag) an. «Wir spielen ja nicht so, um uns zu gefallen, sondern weil wir eine Idee dahinter haben. Da wollen wir weitermachen»», sagte er 47-Jährige.

Von dpa