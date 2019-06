Senioren-Paar landet mit Auto in fremden Garten

Kleve (dpa/lnw) - Ein Senioren-Paar ist in Kleve mit seinem Auto in einen fremden Garten gerutscht und dann gegen Hauswand und Eingangstür eines Einfamilienhauses geprallt. Die 81-jährige Fahrerin und ihr Beifahrer, ihr zwei Jahre älterer Ehemann, verletzten sich bei dem Unfall am Montagmorgen leicht und kamen ins Krankenhaus.