Funken aus Gasbrenner setzten Pferdestall in Brand

Dülmen (dpa/lnw) - Funkenflug aus einem Gasbrenner war die Ursache für den Brand mit vier Verletzten auf einem Pferdehof im Münsterland am Wochenende. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Bewohnerin des Hofs in Dülmen mit dem Brenner Unkraut verbrennen wollen. Die Funken hätten nach Einschätzung der Polizei und eines Sachverständigen zunächst einen Sichtschutz aus Holz entzündet, woraufhin ein angrenzender Stall und ein Haus in Brand gerieten.

Von dpa