Mehr Geld für Kfz-Handwerker in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw) - 5000 Beschäftigte im nordrhein-westfälischen Kfz-Handwerk bekommen mehr Geld. Die Entgelte der Arbeiter in den Autowerkstätten und Händler-Niederlassungen steigen in zwei Schritten um insgesamt 5,3 Prozent, wie die IG Metall am Dienstag nach einem Tarifabschluss am Vortag mitteilte. Der IG Metaller Knut Giesler sprach von einem guten Ergebnis - er war zufrieden, dass Beschäftigte mit niedrigem Einkommen und Azubis überproportional profitieren.

Von dpa