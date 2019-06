Nach schwerem E-Scooter-Unfall: 19-Jähriger meldet sich

Bad Lippspringe (dpa/lnw) - Nach einem schweren Unfall mit einem lebensgefährlich verletzten E-Scooter-Fahrer hat sich der beteiligte Autofahrer gestellt. Der 19-Jährige habe sich am Montagnachmittag bei der Polizei in Bad Lippspringe gemeldet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 65-jährige Fahrer sei inzwischen außer Lebensgefahr. Außerdem stellte die Polizei am Dienstag erstmals klar, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallopfers um ein führerscheinpflichtiges, dreirädriges Modell mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit bis 45 Stundenkilometern handele. Ein solcher Roller hat anders als zunächst von dpa berichtet, nichts mit den seit wenigen Tagen zugelassenen Fahrzeugen zu tun, die man jetzt in vielen Städten mieten kann.

Von dpa