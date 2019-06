Explosion in Haus in Köln: Mann schwer verletzt

Köln (dpa/lsw) - Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Köln ist am Dienstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Es bestehe wahrscheinlich Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Explosion habe sich kurz nach 17 Uhr in einer Wohnung ereignet. Andere Verletzte gebe es nicht. Spezialisten des Landeskriminalamts hätten die Wohnung nach dem Vorfall untersucht. Zur Ursache gab es demnach zunächst noch keine Erkenntnisse. Sicherheitshalber seien nach der Explosion auch die Bewohner der benachbarten Häuser gebeten worden, diese zu verlassen.