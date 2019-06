Junge stürzt aus Fenster: Mutter auf Weg zu ihm verletzt

Iserlohn (dpa/lnw) - Ein 4 Jahre alter Junge ist in Iserlohn bei einem Sturz aus einem Fenster auf eine Kellertreppe schwer verletzt worden. Das Kind fiel im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus dem Fenster und stürzte rund zweieinhalb Meter tief, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Bei dem Vorfall am Dienstagabend verletzte sich auch die Mutter, als sie barfuß zu dem Unglücksort rannte und ausrutschte. Sie zog sich einen Beinbruch zu. Die Frau und ihr Sohn, der laut Feuerwehr Kopfverletzungen erlitt, wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Von dpa