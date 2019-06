Prostituierte in Wohnung überfallen: Bewährungsstrafe

Köln (dpa/lnw) - Wegen eines Überfalls auf eine Prostituierte ist ein Mann am Mittwoch vom Amtsgericht Köln wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte hatte die Frau am 20. Mai mit der Aussicht auf 1000 Euro für ihre Dienste in seine Wohnung gelockt. Als sie dort ankam, griff er sie von hinten an und drückte ihr einen mit Terpentin getränkten Lappen auf Mund und Nase. Die Frau wehrte sich jedoch und konnte leicht verletzt fliehen.

Von dpa