Der Mann hatte das Fahrzeug an einer abschüssigen Straße geparkt und war ausgestiegen. Dann bemerkte er, dass der Transporter rückwärts zu rollen begann. Bei dem Versuch, das Auto zu stoppen, wurde der Mann von einem Rad im Brustbereich überrollt. Der Wagen blieb erst an einer Baumwurzel stehen. Der schwer verletzte 52-Jährige kam in ein Krankenhaus.