Umweltministerin: EuGH-Urteil bestätigt Schadstoffmessung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs EuGH zur Messung von Luftschadstoffen bestätigt nach Einschätzung von Landes-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) das Vorgehen in Nordrhein-Westfalen. «In Nordrhein-Westfalen wird die EU-Luftqualitätsrichtlinie von jeher so verstanden, dass eine Grenzwertverletzung auch an einer einzelnen Landesmessstelle Luftreinhaltemaßnahmen nach sich ziehen muss», teilte die Ministerin am Mittwoch mit.

Von dpa