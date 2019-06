Unbekannter schlägt mit Baseballschläger auf mobilen Blitzer

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat in Bielefeld auf eine mobile Blitzanlage der Stadt mit einem Baseballschläger eingedroschen. Zeugen hätten Schläge und Splittern gehört und dann zwei Autos mit mehreren Insassen davonfahren sehen, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Ob der Täter am Dienstagabend möglicherweise aus persönlicher Betroffenheit zuschlug, weil er zuvor geblitzt wurde, werde nun geprüft.

Von dpa