Kunde zahlt seinen eigenen Preis: Festnahme

Frechen (dpa/lnw) - Mit selbst gemachten Preisschildern hat sich ein 21-Jähriger in Frechen sein Einkaufserlebnis in einem Baumarkt verschönert. Ein Zeuge beobachtete den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland beim Überkleben der echten Etiketten mit den deutlich günstigeren Preisen. An der Kasse habe er dann «seinen» Preis bezahlt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der mutmaßliche Betrüger wurde hinter der Kasse zur Rede gestellt und sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.

