Die nationale Atomaufsicht Fanc hatte für den Start bereits vor rund zwei Wochen grünes Licht gegeben. Nach früheren Engie-Angaben sollte der Reaktor bereits am Sonntag hochfahren, dies wurde dann jedoch mehrmals verschoben. Als Grund nannte die Sprecherin weitere Tests, die am Reaktor durchgeführt werden müssten. Ein präzises Datum sei in dieser Phase nicht einfach zu bestimmen. Der Reaktor war im August 2018 für Wartungsarbeiten heruntergefahren worden. Dabei wurde maroder Beton entdeckt.

Belgien hat sieben Atomreaktoren an zwei Standorten, Doel im Norden des Landes und Tihange im Osten nahe der deutschen Grenze. Die Atomkraftwerke sind seit Jahren umstritten. Regelmäßig werden sie für Instandsetzungen abgeschaltet.