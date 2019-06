Zahl der Wohnungslosen in NRW erneut drastisch gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Wohnungslosen in Nordrhein-Westfalen ist erneut drastisch gestiegen. Zum Stichtag 30. Juni 2018 waren mehr als 44 400 Menschen von Kommunen und Einrichtungen in freier Trägerschaft als wohnungslos gemeldet. Das ist ein Anstieg von mehr als 12 000 Menschen (37,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahr (32 300), wie aus einem von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag im Landtag vorgestellten Bericht hervorgeht.