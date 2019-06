Rollerfahrer flüchtet vor Polizei: Beim elften Mal gefasst

Pulheim (dpa/lnw) - Ganz schön dreist hat sich ein flüchtiger Rollerfahrer gegenüber der Polizei in Pulheim verhalten. «Respekt vor so viel Hartnäckigkeit» bescheinigte der Mann zwei Beamten, nachdem diese ihn nach kurzer Verfolgungsjagd auf einer Wiese festsetzen konnten, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der Mann habe spontan geäußert, schon zehn Mal erfolgreich vor der Polizei geflüchtet und erst jetzt beim elften Mal festgenommen worden zu sein.

Von dpa