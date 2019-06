Hitze kehrt zurück: Sonntag bis zu 36 Grad in NRW

Essen (dpa/lnw) - Die große Hitze kommt an diesem Wochenende nach Nordrhein-Westfalen zurück. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit bis zu 35 Grad am Samstag und sogar 36 Grad am Sonntag. Regen ist bis mindestens Mittwoch nicht in Sicht. «Vielleicht gibt es Montag oder Dienstag vereinzelte Schauer», sagte DWD-Meteorologe Daniel Tüns am Donnerstag in Essen. Ein bisschen Abkühlung bringen die Nächte: In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf 10 bis 15 Grad, auf Sonntag auf 21 bis 18 Grad, im Bergland noch darunter. Kältere Luft aus Nordwest sorgt dafür, dass es Montag deutlich abkühlt. Nur noch bis zu 26 Grad erwarten die Wetterexperten für den Wochenbeginn.

Von dpa