Beweisaufnahme im Prozess um verschwundene Maria beendet

Freiburg (dpa/lsw) - Im Prozess um die jahrelang verschwundene Maria hat das Landgericht Freiburg die Beweisaufnahme beendet. Für die am Freitag geplanten Plädoyers wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Da weite Teile des Prozesses zum Schutz von Persönlichkeitsrechten bereits nichtöffentlich waren, gelte dies zwingend auch für die Plädoyers, sagte der Vorsitzende Richter Arne Wiemann zur Begründung. Das Urteil will das Gericht öffentlich am 9. Juli (15.00 Uhr) verkünden.

Von dpa