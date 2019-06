Fünf Verletzte bei Dachstuhlbrand in Bonn

Bonn (dpa/lnw) - Bei einem Dachstuhlbrand in Bonn sind in der Nacht zum Freitag fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Mehrere Menschen seien von Wohnungen im Dachgeschoss zunächst aufs Dach oder an Fenster geflüchtet, teilte die Feuerwehr mit. Sie wurden mit Leitern gerettet. Fünf Personen kamen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer in dem Gebäude kommen konnte, in dem sich auch eine Gaststätte befindet, blieb zunächst unklar. Ob es sich bei den Verletzten um Bewohner des Gebäudes oder um Gäste handelte, war am Morgen noch unklar. Warum die Menschen aufs Dach und nicht durch das Treppenhaus flüchteten, war zunächst ebenfalls nicht bekannt. Das Dachgeschoss des Hauses wurde komplett zerstört.

Von dpa