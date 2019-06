Rentner getreten: mutmaßlicher Täter festgenommen

Köln (dpa/lnw) - Knapp vier Wochen nach einer brutalen Attacke auf einen Rentner in Köln hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 19-Jährige wurde von zivilen Fahndern in der Kölner Innenstadt aufgespürt und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann sei «hinreichend wegen Körperverletzungs- und Drogendelikten bei der Polizei bekannt», hieß es weiter.

Von dpa