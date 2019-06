Am Wochenende wird es heiß in NRW - besonders in Bonn

Essen (dpa/lnw) - Hitze fast ohne Ende - am Wochenende gibt es wieder Hochsommer-Wetter in NRW: Am Samstag klettern die Temperaturen auf bis zu 35 Grad im Rheinland. Einer der heißesten Orte soll am Wochenende mit sogar bis zu 36 Grad Bonn werden, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Freitag sagte.